Inibizione e ammenda per Perinetti | le decisioni del Giudice Sportivo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 26 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiorgio, direttore dell’area tecnica dell’Avellino è stato inibito o fino al 9 aprile condi 500 euro daldella LegaPro. Una decisione arrivata, dopo la partita di sabato scorso con il Giugliano. Un turno di squalifica per Lorenzo Sgarbi, dopo il rosso, medesima decisione per Michele Rocca per somma di gialli. IL DISPOSITIVO. “a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 9 aprile 2024 e 500 euro di– GiorgioCasoni (Avellino): A) per avere, al termine della gara, lungo il tragitto che conduce dal terreno di gioco agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti ...