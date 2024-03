Inghilterra-Belgio oggi in tv | canale | orario e diretta streaming Amichevoli Internazionali 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 26 marzo 2024)alle 20.45si affrontano in una super sfida amichevole a Wembley. La partita sarà trasmessa ine in esclusiva su Sky. Ildi riferimento per vedere la partita sarà il numero 251 del satellite. Per quanto riguarda lo, i clienti Sky potranno usufruire dell’app per computer e mobile Sky Go, oppure della piattaforma a pagamento NOW tv. SportFace.