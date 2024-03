Infortunio Stones | problema per Guardiola | le sue condizioni

(Di martedì 26 marzo 2024) Problemi percon la maglia dell’Inghilterra:per il centrale del City costretto a uscireper: dopo appena 8 minutiè costretto a uscire, in campo al suo posto Joe Gomez del Liverpool. Rientro negli spogliatoi per il difensore del Manchester City, una scena che non avrà fatto felice il suo

Formazioni ufficiali Inghilterra Brasile: anche uno juventino in campo a Wembley - Formazioni ufficiali Inghilterra Brasile, ci sarà anche uno juventino in campo nel match in programma a Wembley Alle 20 andrà in scena l’amichevole tra Inghilterra e Brasile. Ecco le formazioni uffici ...juventusnews24

Liverpool-City 1-1: Mac Allister risponde a Stones e la Premier è più in equilibrio che mai - Il City però, nonostante la sbandata della ripresa, ha retto, anche se ha perso Ederson per Infortunio. le chiavi Il gol di Stones al 23’ del primo tempo è la punta dell’iceberg del miglior momento ...gazzetta