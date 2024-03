Infortuni | esplode bombola di gas | operaio 60enne investito da fiamme | è grave**

(Di martedì 26 marzo 2024) Milano, 26 mar. (Adnkronos) – Undi 60 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un infortunio sul lavoro a Cairate, nel varesotto. Poco prima delle 15, nei locali dell’azienda presso la quale l’uomo lavora, una ditta operante nel settore del commercio e lavorazione di materiali ferrosi e materie prime siderurgiche, unacontenente gas è esplosa durante lavorazioni con cannello: l’è statodalle, riportando ustioni di secondo grado al volto, al collo e alle braccia.Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu con un elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza; hanno soccorso l’uomo e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dell’Ats competenti per gli incidenti sul lavoro. L'articolo ...

Cairate, esplode la bombola del cannello a gas: gravi ustioni per un operaio - Cairate (Varese) – Grave infortunio sul lavoro alla Montalbetti Spa di Cairate, in provincia di Varese, azienda specializzata nella lavorazione e vendita di metalli e materie prime. Un uomo di 60 anni ...ilgiorno

esplode il box doccia, manager anconetano ferito su volto e corpo dai frammenti di vetro - ANCONA Si stava insaponando quando, all’improvviso, il box doccia è esploso ed è andato in mille pezzi. Il 44enne, manager anconetano che vive a Bergamo per lavoro, è ...corriereadriatico

Loftus-Cheek, disgrazia in allenamento: l’infortunio è più grave del previsto | Contro la Fiorentina sarà emergenza - Loftus-Cheek torna a dicembre e nel 2024 esplode definitivamente ... Il centrocampista italiano sta pian piano recuperando dal gravissimo infortunio patito contro il Monza, ma per rivederlo in campo ...dotsport