Inferno in autostrada Un Flixbus partito da 2 ore si schianta contro guardrail Muore passeggero 19enne

(Di martedì 26 marzo 2024) Il viaggio verso la Capitale con 46 passeggeri a bordo era iniziato due ore prima. All’improvviso il rumore, fortissimo, delle lamiere ‘schiacciate’il guard rail e a seguire soltanto grida e disperazione. Terribile incidente intorno alle due di domenica notte sull’del Sole, tra Modena Sud e Valsamoggia, al km 174 Sud all’altezza di San Cesario. A perdere improvvisamente illlo, per cause al momento sconosciute è stato l’autista di un busdue ore prima da Milano. Il mezzo ha iniziato a sbandare per poirsi improvvisamentela barriera laterale e una parte della barriera anti rumore è penetrata all’interno della corriera, uccidendo sul colpo un ragazzo congolese di 19 anni. Quando i soccorsi sono arrivati per ...