Infermeria Inter | Sommer e De Vrij in recupero | attesa su Acerbi

(Di martedì 26 marzo 2024) Non sono così cattive le notizie che arrivano dall’per l’. La sosta per le nazionali ha restituito a Simone Inzaghi due giocatori acciaccati, ma entrambi dovrebbero riuscire a recuperare in tempi brevi. Soprattutto Yann, le cui analisi hanno evidenziato una semplice distorsione della caviglia destra, dopo che il portiere era uscito dal campo nella sfida tra Svizzera e Danimarca perché dolorante. Potrebbe farcela già per la partita del 1° aprile contro l’Empoli, in caso contrario verrà utilizzato Audero, finora in campo tre volte equamente divise tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Un po’ più lunga potrebbe essere la degenza di Stefan De, esentato dagli impegni con la nazionale olandese per via di un problema muscolare accusato durante gli allenamenti. Anche il difensore ha ...