(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – Ssn questo sconosciuto. Nelle scuole superiori unsu 3 nonil suodioe ha idee poco chiare sulla prevenzione, in particolare sugli screening oncologici, anche se alla maggioranza sono note le diseguaglianze di accesso ai servizi. Sono alcuni risultati di un'della Fondazionelegata al progetto 'La L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Ssn questo sconosciuto. Nelle scuole superiori un ragazzo su 3 non conosce il suo medico dio famiglia e ha idee poco chiare sulla prevenzione, in particolare sugli ... (liberoquotidiano)

Roma, 26 mar. (Adnkronos Salute) - Ssn questo sconosciuto. Nelle scuole superiori un ragazzo su 3 non conosce il suo medico dio famiglia e ha idee poco chiare sulla prevenzione, in particolare ... (ilgiornaleditalia)

Ssn questo sconosciuto. Nelle scuole superiori un ragazzo su 3 non conosce il suo medico dio famiglia e ha idee poco chiare sulla prevenzione, in particolare sugli screening oncologici, anche se ... (sbircialanotizia)

Tumori, rinnovata alleanza Idi Roma-IncontraDonna per prevenzione rosa - (Adnkronos) – Rinnovata la convenzione fra Idi Irccs di Roma e la Fondazione IncontraDonna per il 2024-25. Il consigliere delegato della Fondazione Luigi Maria Monti – Idi Irccs, Alessandro Zurzolo, e ...tuobenessere

Indagine Gimbe a scuola, 1 ragazzo su 3 non conosce medico famiglia - (Adnkronos) - Ssn questo sconosciuto. Nelle scuole superiori un ragazzo su 3 non conosce il suo medico dio famiglia e ha idee poco chiare sulla prevenzione, in ...webmagazine24

Medici famiglia, Gimbe: 1 ragazzo su 3 non lo conosce. Giovani poco informati sulla prevenzione - Sono alcuni risultati di un'Indagine della Fondazione Gimbe legata al progetto 'La salute tiene banco', che si propone di formare gli studenti al corretto uso del Servizio sanitario nazionale ...doctor33