La Procura della Figc ha in mano gli atti che riguardano l’inchiesta sulla Cessione del Milan . l’indagine si chiuderà entro 4 mesi… Nella giornata di ieri la Procura di Milan o ha inoltrato il ... (dailymilan)

Indagine cessione Milan: al via analisi su telefoni e tablet - Prosegue l`Indagine della Procura di Milano sulla venda del Milan da Elliott a RedBird nell`agosto 2022: è iniziata ieri e sta proseguendo l`attività di estrapolazione.calciomercato

Indagine sulla cessione del Milan: al via l'analisi sui contenuti di telefoni e tablet - L’accertamento tecnico segue le perquisizioni del 12 marzo scorso a carico dell’Ad Giorgio Furlani e del suo predecessore Ivan Gazidis, tra gli indagati per ostacolo alle funzioni di vigilanza della F ...calcioefinanza

Truffa sui bonus edilizi a Messina: un medico raggirava i pazienti a favore dell’azienda di familiari - Una persona in carcere e cinque agli arresti domiciliari. Per l’accusa farebbero parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione ...98zero