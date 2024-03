Incidenti stradali | nel weekend record di vittime del 2024 | Lombardia la regione più colpita

CHIVASSO - Otto alberi in memoria di Marco che ha perso la vita a soli 30 anni in un incidente stradale - Familiari ed amici della giovane vittima della strada si sono ritrovati in via Caluso suggellando il loro gesto alla presenza del sindaco Claudio Castello e dell’assessore all’ambiente Fabrizio Debern ...quotidianocanavese

Ticino, procedimento penale sull’incidente che ha coinvolto un consigliere di Stato - Canton Ticino, aperta un’inchiesta sull’incidente stradale avvenuto il 14 novembre dello scorso anno che ha coinvolto un consigliere di Stato.espansionetv

Auto si ribalta e finisce fuori strada, conducente in ospedale - Grave incidente sulla strada provinciale 135 in località Paternò-Belpasso nel Catanese dove una vettura è uscita fuori strada ribaltandosi. Non sarebbero coinvolti altri mezzi. La persona che si trova ...blogsicilia