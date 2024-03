Incidente sul posto di lavoro Precipita dal tetto | grave al Fazzi imprenditore 62enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 26 marzo 2024) Pubblicato il 26 Marzo, 2024 Dopo quelli registrati nelle settimane e nei mesi precedenti, ancora unsuldi. Un uomo di 62 anni, intorno alle 7.30 di questa mattina, èto daldi un’abitazione mentre svolgeva la sua professione ed è caduto rovinosamente al suolo da un’altezza di oltre tre metri. Ilè unedile di Martano che ora si trova ricoverato in gravi condizioni in Ospedale. Il dramma si è verificato in un cantiere di via Pisanelli nel comune di residenza dell’uomo. Le cause dell’suldisono tuttora in fase di accertamento, ma quel che è certo è che l’uomo ha perso l’equilibrio mentre eseguiva un sopralluogo ...