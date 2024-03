Incidente sul lavoro in cantiere | colpito in testa da un pannello | grave 78enne

(Di martedì 26 marzo 2024) Rimini, 26 marzo 2024 - Un uomo di 78 anni è stato trasportato con il codice di massima gravità all'ospedale Bufalini di Cesena, dopo essere rimasto coinvolto in un bruttosulavvenuto in un hotel di viale Vespucci a Rimini. Nella struttura erano in corso dei lavori con la ditta impegnata nel trasporto, dall'esterno mediante un sollevatore, di alcuni arredi fino ai balconi. Untruciolare, stando a quanto ricostruito, sarebbe caduto dal terzo piano, colpendo inl'uomo che avrebbe perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i mezzi del 118. I sanitari hanno stabilizzato sul posto il ferito, che in seguito è stato caricato a bordo dell'eliambulanza ripartita in direzione dell'ospedale Bufalini di Cesena, dove l'uomo è stato ricoverato d'urgenza. Sul posto sono ...

