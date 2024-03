Incidente di Bonate Sotto | la fidanzata di Ivan Panza non si arrende e lotta per la vita

(Di martedì 26 marzo 2024) Bergamo. Le condizioni restano gravi, ma stando con tutte le sue forze Stefania L., ladi, il 35enne morto domenica 24 marzo nel terribiledi. La ragazza, che era dietro di lui in sella alla moto Yamaha, anche lei 35 anni, è ricoverata in Rianimazione nella Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Nel frattempo, sono stati fissati mercoledì 27 marzo alle 15, nella chiesa parrocchiale di Prezzate (Mapello), i funerali del ragazzo morto nell’impatto contro il min. Da lunedì la salma è composta nell’abitazione di via Cà Fittavoli 8 a Brembate Sopra, nonché sede della sua ditta di giardinaggio. “Un ragazzo come pochi, pieno die di voglia di fare, si legge in mezzo ...

