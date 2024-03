Inchiesta Perugia | Cantalamessa Lega a Notizie com | “De Raho elogiava Striano | oggi in antimafia indaga su se stesso”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 26 marzo 2024) Lo stress test per la cybersicurezza delle banche dati dell’intera rete Dia ha confermato “la validità del sistema”. È quanto emerso durante l’audizione di Michele Carbone, direttore della Direzione investigativa, in commissione parlamentare. “Le procedure di valutazione sono state condotte sia dall’esterno che dall’interno del perimetro, sia in modalità autenticata che non autenticata simulando così lo scenario di un attaccante con la disponibilità di un dispositivo fisicamente connesso alla rete interna e autenticato con le credenziali si un operatore autorizzato all’accesso. Sono stati valutati i livelli di sicurezza della lan del data center e dei serve dislocati nelle sedi periferiche”. (Ansa Foto) –.comDall’analisi non è emerso alcun problema di sicurezza delle banche dati e questo è un ulteriore ...