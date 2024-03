Incastrati 2 | la trama della seconda stagione della fiction su Canale 5

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 26 marzo 2024) . Anticipazioni, di cosa parla2 è lacon Ficarra e Picone in onda su5 in due serate, il 26 e il 28 marzo 2024. In tutto sono previsti sei episodi, divisi in due puntate da tre episodi ciascuna. Ma qual è ladi2 e di cosa parla? Ritroviamo Salvo e Valentino dove li avevamo lasciati: hanno investito involontariamente Padre Santissimo e Tonino minaccia di ucciderli. Stavolta, sembrerebbero davvero spacciati, ma poi Padre Santissimo si risveglia e, dopo aver visto un servizio del TG locale, decide di scoprire chi ha ucciso Gambino. E incarica Salvo e Valentino per svolgere le “indagini”. Le vite di Salvo e Valentino proseguono sempre più sul filo del rasoio: devono ...