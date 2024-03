Inaugurata nella Cappella Palatina al Maschio Angioino la mostra di Domenico Sepe “Rivelato- I Misteri del Sacro”

Tarantini Time QuotidianoPer la prima volta una Panchina Rossa arriva anche in una grande azienda del Sud Italia : accade a Taranto, Nella sede di Teleperformance Italia , che in città conta una ... (tarantinitime)

La Centrale Operativa Territoriale di Carpi è stata la prima a essere attivata in provincia nel 2022 e una delle prime in Regione. Collocata inizialmente nei locali dell’ospedale Ramazzini, da ... (ilrestodelcarlino)

A Urbisaglia inaugurato il nuovo piazzale delle filandaie (foto) - Una intera comunità si è ritrovata vicina alla sua gente, a quelle donne che hanno segnato con il loro lavoro, le sorti di un paese in chiave sociale ed economica. Sono stati tre giorni densi di signi ...viveremacerata

OVHcloud inaugura il suo primo computer quantistico: è prodotto da Quandela - OVHcloud ha annunciato l'inaugurazione del suo primo computer quantistico: è prodotto dall'europea Quandela ed è il primo a essere ospitato nei data center di un operatore europeo ...edge9.hwupgrade

Bulgari lancia la sua Fondazione per gestire e portare nel futuro il suo mecenatismo - La Fondazione Bulgari sosterrà l’arte, l’istruzione e la formazione, «a prescindere dalle crisi del mercato», ha detto l’ad Babin. In arrivo nuovi progetti per la città e nel 2026 una nuova sede all’E ...ilsole24ore