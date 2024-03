In Toscana saltano i fondi per le terapie sull’autismo La rabbia delle famiglie | «Così saremo costretti a fermarci»

(Di martedì 26 marzo 2024) Infino allo scorso anno i genitori che avevano bimbi certificati con spettro autistico ricevevano un contributo economico per le cure svolte nel privato. Si tratta di un contributo importante, sucon frequenza settimanale, che spesso durano anni. Ora queiperò non sarebbero più disponibili, a cuasa di una modifica nelle normativa regionale. A parlarne è Repubblica Firenze. C’è chi spende 1.500 euro al mese per seguire un percorso terapeutico. La Regione, fino a poco tempo fa dava circa 15 euro al giorno, quindi fino a 450 euro mensili. Con la modifica, spiegano le associazioni di settore ma anche lecoinvolte, molti bambini sarannoa fermarsi. «Dei genitori mi hanno già detto che, non avendo più i contributi, non potranno continuare — spiega a Repubblica ...

