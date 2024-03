In magistratura si entrerà con i test psicologici Ma solo dal 2026

(Di martedì 26 marzo 2024) Roma, 26 marzo 2024 – L’importante è il messaggio. Il consiglio dei ministri ieri sera ha approvato l’introduzione deipsico-attitudinali nei concorsi per entrare in. E poco importa se la normativa che è uscita dopo oltre due ore di riunione sia ammorbidita rispetto a quella contenuta nella bozza che circolava alla vigilia. "L’esame è posto sotto la garanzia del consiglio superiore della", s’affanna a spiegare, quando tutto è compiuto, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Il dado è tratto, e il principio introdotto dal governo nei decreti attuativi della riforma Cartabia sull’ordinamento giudiziario è considerato una ’bandiera’. Carlo Nordio, 77 anni, ex magistrato, è ministro della Giustizia (in quota FdI) dal 22 ottobre 2022 Della serie – per dirla con le toghe – è bene che vi controlliamo ...

Il test ai magistrati dal 2026, il Csm nominerà i prof: ... d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura. Nel decreto legislativo che entrerà in vigore ci sarà invece un doppio livello di garanzia : il Csm disciplinerà i test in via generale e poi ...

Magistratura, dal 2026 test psicoattitudinali. Nordio: 'Polemiche sterili': È una norma irrazionale, entrerà in vigore nel 2026, c'è spazio per convincere ad eliminarla". ... La7.it - Sono stati approvate le norme che prevedono che chi vuole entrare in magistratura dovrà ...