In Cdm via libera a un nuovo decreto legge sul superbonus per contenere i costi

Ok del Cdm a nuove limitazioni per il Superbonus - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l'ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che non era ...quotidiano

In Cdm via libera a un nuovo decreto legge sul superbonus: è stato presentato dal ministro dell'Economia Giorgetti - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l'ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi. Il provvedimento, che non era all'ord ...notizie.tiscali

Ddl semplificazioni, dai vaccini alla scuola: cosa prevede. In cdm anche i test psicologici per diventare magistrati - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilgazzettino