In Cdm approvati i test psicoattitudinali per magistrati

Le misure con via libera dal Consiglio dei ministri Tra i provvedimenti approvati oggi dal Consiglio dei ministri, l'adozione in via sperimentale della prestazione universale per gli anziani ... (sbircialanotizia)

Superbonus, arriva la nuova stretta: il governo approva un altro decreto per contenere i costi - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che, a quanto apprende l’ANSA, è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a… Leggi ...informazione

Superbonus, il Cdm approva un nuovo decreto legge - Nuove limitazioni al superbonus: lo prevede un decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri in corso a Palazzo Chigi.lettera43

Superbonus, in cdm nuovo decreto per contenere i costi. Sul tavolo anche ddl semplificazioni e test psicologici per magistrati - Procedure più semplici per intervenire sugli immobili vincolati, per conferire il titolo di professore emerito delle università, per disperdere le ceneri o inumare e ...ilmessaggero