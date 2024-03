In arrivo avvisi bonari per IMU e TARI | cosa sta per cambiare

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di martedì 26 marzo 2024) Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giorgetti comunica l’die lettere di compliance dai Comuni. Una novità si fa largo nel panorama fiscale italiano. I Comuni potranno inviareai cittadini. L’operazione è ora al vaglio del Governo con approfondimenti istruttori per predisporre una nuova normativa. Prepariamoci a ricevere(Informazioneoggi.it)Il fine è permettere agli enti locali di introdurre istituti per spingere il contribuente all’adempimento spontaneo del debito con sistemi premiali di riduzione delle sanzioni. Il progetto è di consentire anche ai Comuni, dunque, di procedere con il controllo formale e l’avvisoo come accade per i tributi erariali. Lo ha comunicato il Ministro ...