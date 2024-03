(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – L'si èper glipei di Germania, grazie al successo nel playoff B per 2-1 sull'Islanda in rimonta. Islanda in vantaggio al 30' con Gudmundsson, pareggio ucraino al 54' con Tsygankov e gol vittoria all'84' di Mudryk che consente di staccare il pass per la fase finale deglipei. In

Impresa Ucraina, qualificata a Euro 2024 - (Adnkronos) - L'Ucraina si è qualificata per gli Europei di Germania 2024, grazie al successo nel playoff B per 2-1 sull'Islanda in rimonta. Islanda in vantaggio al 30' con Gudmundsson, pareggio ucrai ...reggiotv

MASSACRO A MOSCA / IL “RUOLO” DELLO 007-AMBASCIATORE DI KIEV IN TAGIKISTAN - Torna alla ribalta la pista tagika, su cui la ‘Voce’ ha scritto una cover story il 23 marzo. L’abbiamo percorsa sulla scorta di uno dei pochi elementi concreti subito emersi: ossia i quattro ...lavocedellevoci

Ucraina, Zelensky destituisce il consigliere per la sicurezza Danilov - (Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha destituito Oleksiy Danilov dall'incarico di Consigliere per la sicurezza nazionale. Il decreto è stato pubblicato dal suo ufficio, come riferi ...meridiananotizie