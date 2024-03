Impresa Ucraina | qualificata a Euro 2024

(Di martedì 26 marzo 2024) (Adnkronos) – L'si èper glipei di Germania, grazie al successo nel playoff B per 2-1 sull'Islanda in rimonta. Islanda in vantaggio al 30' con Gudmundsson, pareggio ucraino al 54' con Tsygankov e gol vittoria all'84' di Mudryk che consente di staccare il pass per la fase finale deglipei. In L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

