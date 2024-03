“Il vino naturale deve essere buono Le puzze non ci appartengono” Intervista a Paolo Vodopivec | presidente di Vini Veri

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 26 marzo 2024) Sono passati vent’anni. Nel 2004 un gruppo di vignaioli fonda il Consorzio, per molti sono dei "matti", talebani delsecondo natura. Oggi i matti sono gli altri, anche i ristoranti che non hanno nemmeno installato la cucina sbandierano ai quattro venti di avere un folto ventaglio dinaturali in carta. Sono tanti i temi al centro della prossima edizione di, che si terrà dal 12 al 14 aprile nell'Area Exp di Cerea. Ne abbiamo parlato condel Consorzio. Vent’anni fa avete lanciato un sasso nello stagno. Cosa ha generato? Ha creato tante cose. Vent’anni fa il, sia lato produttori che consumatori, non era così conosciuto e diffuso. ...