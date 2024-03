Il video del ponte crollato a Baltimora | il momento in cui la nave colpisce il pilone

(Di martedì 26 marzo 2024) Sono ore drammatiche a, nel Maryland (Stati Uniti), dove unaportacontainer ha colpito ilFrancis Scott Key, lungo ben 2,5 chilometri, facendolo crollare in acqua. Si teme un bilancio drammatico. Alsono sconosciute le cause di quello che si profila come un vero e...

Nuovo appuntamento con la soap turca Everywhere I go – Coincidenze d’amore disponibile sulla piattaforma Mediaset Infinity. Nell’episodio di oggi – martedì 26 marzo – Semih è molto preoccupato per ... (superguidatv)

Una parte del Francis Scott Key Bridge a Baltimora , nel Maryland, è crolla ta in acqua in seguito all'urto di una nave cargo che ha sbagliato direzione scontrandosi contro il ponte provocandone la ... (ilgiornaleditalia)

Lo spread Btp-Bund in deciso calo in avvio a 130,7 punti - Lo spread fra Btp e Bund tedesco cala in avvio a 130,7 punti base da 131,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo italiano con scadenza decennale scende al 3,65% dal 3,68% della vigilia.ansa

Il video di “Traslochi” di Nicolò Cavalchini prodotto con l’IA - Roma, 26 mar. (askanews) – È uscito il videoclip di “Traslochi” di Nicolò Cavalchini, musicista, compositore e cantautore milanese, che dopo la release di Serie A lo scorso autunno, ha inaugurato la p ...askanews

Nel passato recente, in casi relativi al razzismo, non è stata necessaria l’evidenza di una prova per dare dieci turni di squalifica - Nel passato recente, in casi relativi al razzismo, non è stata necessaria l’evidenza di una prova per dare dieci turni di squalifica ...gazzetta