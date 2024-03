Il viaggio di Eva In pullman | insieme a sconosciuti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Nella scuola media di Marsiliana abbiamo compagni che provengono da altri Paesi, principalmente dall’Europa orientale. Per raccogliere ulteriori informazioni riguardo al progetto "I percorsi dell’altro", organizzato dall’Isgrec, a cui la nostra scuola ha aderito, abbiamo rivolto alcune domande ai nostri compagni, i quali hanno raccolto informazioni riguardo alaffrontato per raggiungere il nostro Paese, intervistando le loro rispettive famiglie. Una di loro ci ha raccontato che sua madre, Eva, è venuta in Italia dalla Polonia. Queste le sue parole: "Ho raggiunto Roma su un pulmino con altre otto persone a me sconosciute. Due giorni e una notte per arrivare a destinazione. Ad aspettarmi c’era mia madre che mi ha ospitato per qualche giorno, prima di cominciare a lavorare come baby sitter in una casa sulla Tiburtina. Con i soldi ricavati, così, sono potuta tornare ...