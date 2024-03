(Di martedì 26 marzo 2024) Rinviati a giudizio i sei dipendentird per il convoglio fatto deragliareferroviaria di. Lo ha deciso ieri la giudice del Tribunale di Monza Angela Colella al termine dell’udienza preliminare. Di disastro colposo e lesioni personali colpose sono accusati il capo, il macchinista e due addettimanutenzione, mentre due dirigenti sono imputati di tentati depistaggio e frode inpenale. Il 19 agosto 2020 il convoglio, proveniente da Milano Porta Garibaldi e diretto a Paderno Robbiate, giunto a fine corsa, si era invece rimesso in moto da solo mentre gli addetti erano andati al bar a bere il caffè. Fortunatamente c’era un unico passeggero a bordo, Salak El Mansouri, che si era ...

È stata fissata per il prossimo 19 aprile, presso il Tribunale di Roma , l’udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero nei confronti dei sei imputati ... (italiasera)

Il treno deragliato. In sei vanno a processo per la strage sfiorata alla stazione di Carnate - Nel 2020 il convoglio lasciato incustodito a Robbiate ripartì da solo. Rinviati a giudizio ferrovieri, addetti alla manutenzione e manager:. sono accusati di disastro colposo, lesioni personali e tent ...ilgiorno

Carnate, treno deragliato: in sei rinviati a giudizio a luglio - Sei dipendenti di trenord sono stati rinviati a giudizio dal magistrato di Monza Angela Colella, per il deragliamento del treno 10776 ...merateonline

Nuovo bonus per i pendolari trenord: gli indennizzi per i ritardi non saranno più automatici. Ecco come richiederli - Dal 1° aprile entrano in vigore le nuove modalità di rimborso. L'assessore Lucente:«Ci aspettiamo anche una maggiore attenzione da parte di trenord al rispetto degli orari» ...milano.corriere