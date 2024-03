Il trailer italiano di Bad Boys 4 | Ride or Die riporta Will Smith e Martin Lawrence all’azione

(Di martedì 26 marzo 2024) Articolo originale scritto da MisterMovie.it - www.mistermovie.it Mister Movie Ildel tanto atteso sequel “Bad4:or Die” è finalmente stato rilasciato dalla Sony Pictures, mostrandoriuniti per un’altra avventura adrenalinica.tornano con “Bad4:or Die”, ecco ilufficiale Il film segna il ritorno dei due attori nel ruolo dei detective del dipartimento di polizia di Miami, portando avanti la loro caratteristica miscela di azione e commedia che ha reso la serie “Bad” così amata dai fan. Nel nuovo ...

L'11 maggio arriverà sugli schermi italiani di Disney+ la stagione 14 di Doctor Who e il trailer italiano regala qualche anticipazione. L'11 maggio debutterà su Disney+ la stagione 14 di Doctor Who, ... (movieplayer)

Dal 13 giugno tornano al cinema i detective di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett: ecco le prime immagini ufficiali di Bad Boys : Ride or Die. (comingsoon)

Vi mostriamo il trailer italiano di Vita da gatto , storia dell'amicizia tra una bambina e un gatto , che grazie a lei viaggia dai tetti di Parigi alla scoperta di una natura che non ha mai vissuto. ... (comingsoon)

City 20: nuovo trailer e immagini per la simulazione survival urbana post-apocalittica - Arriva un nuovo trailer e alcune nuove immagini per l'interessante City 20: simulazione survival di città post-apocalittica dal team italiano Untold Games.multiplayer

Bad Boys: Ride or Die, ecco il trailer italiano ufficiale del nuovo film della serie con Will Smith e Martin Lawrence - Dal 13 giugno tornano al cinema i detective di Miami Mike Lowrey e Marcus Burnett: ecco le prime immagini ufficiali di Bad Boys: Ride or Die.comingsoon

Vita da Gatto, trailer e data di uscita - Tratto dal romanzo Rroû, classico francese di Maurice Genevoix che ha incantato intere generazioni, è in arrivo nei cinema dal 18 aprile Vita da ...ciakmagazine