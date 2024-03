Il terrorismo non è sconfitto Tricarico | “Siamo tutti nel mirino dell’Isis”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 marzo 2024) Sta facendo discutere l’attentato a Mosca in cui i terroristi islamici hanno causato 137 morti e centinaia di feriti. Generale Leonardo, ex Capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, che idea si è fatta della strage al Crocus City Hall? “Abituati ad essere focalizzati sui due conflitti principali, quello in Ucraina e quello in Medio Oriente,stati sorpresi di fronte a un attentato di queste dimensioni e caratteristiche. Detto questo, è evidente che ildi matrice jihadista non solo non è mai morto come qualcuno ha incautamente dichiarato ma è cresciuto nella disattenzione generalizzata. La verità è che quanto accaduto è stato un brusco ritorno a una realtà che avevamo accantonato. A riprova di ciò anche il fatto che di questo terribile attentato di Mosca è possibile rintracciare le cause scatenanti (tra ...