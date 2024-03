Il tecnico si gode la testa della classifica | Uno sforzo collettivo importante» Banchi | Finalmente la vera difesa Stanchi | ma sempre concentrati»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) La Virtus torna a sorridere in trasferta. "Questa è una vittoriae convincente – spiega Luca–. Alla fine di un ciclo di partite serrate siamo riusciti a giocare un’ottima prova difensiva, e per lunghi tratti abbiamo avuto un attacco adeguatamente bilanciato. E in termini di continuità una gara meglio controllata rispetto alle ultime uscite. Avevamo la volontà di giocare un incontroe di spessore a dispettostanchezza e del poco tempo per prepararla. Ci mancava qualche giocatore, c’è stato un bello". La cosa che più stupisce di questa squadra è la sua compattezza. "In generale ho visto una cosa per noi indispensabile, un buon atteggiamento, che è il segreto per cui anche nelle ultime uscite avevamo ...