Il Tambourine a passo di danza Tutti in pista al ritmo dei Balcani

(Di martedì 26 marzo 2024) Il trascinante folk da ballo di un gruppo che si muove fra le tradizioni sonore d’Europa. La miscela di indie, pop e psichedelia di una delle band rivelazione di questi anni, una raffinata cantautrice in bilico tra jazz e country e una serata in cui tornare a immergersi nei pezzi che hanno segnato l’ultimo decennio. Sono i concerti e gli eventi che ildi Seregno proporrà lungo la settimana. Il palco del circolo di via Carlo Tenca comincerà ad animarsi già domani alle 21.30 con un appuntamento della rassegna “Folk”: a esibirsi saranno i TacaSbandà (nella foto), gruppo che propone un balfolk fatto di musiche italiane, irlandesi, francesi e dei, con un repertorio che spazia tra pezzi tradizionali e popolari, brani d’autore e inediti, fra mazurke, bourrée, chapelloise e gighe. Ingresso 5 euro con tessera ...