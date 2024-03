Il sostituto di Gyokeres | interesse dello Sporting per Ioannidis

(Di martedì 26 marzo 2024) Viktorè uno dei giocatori più richiesti in vista dell'estate. Non solo top club europei sono interessati al bomber...

BELTRAN, Olimpiadi Sarebbe un orgoglio - "È incredibile segnare per la Nazionale" - lo afferma Lucas Beltran, dal ritiro dell'Argentina Under 23 con cui è protagonista in questi giorni. Autore di due gol ...firenzeviola

Da Bergamo: "L'Atalanta pensa a Folorunsho per sostituire Koopmeiners" - Con Teun Koopmeiners (quasi) sicuro partente, l’Atalanta è già alla ricerca del sostituto. Secondo quanto riferita da L’Eco di Bergamo, una strada percorribile è quella che porta a Michael Folorunsho ...tuttonapoli

Fiorentina, Barak svela: "A gennaio il Napoli era interessato, poi non è andata in porto" - Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa parlando anche del suo avvicinamento al Napoli ...tuttonapoli