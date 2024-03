Il sondaggio fa tremare la sinistra | il fortino rosso è a serio rischio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 26 marzo 2024) Una città che ha voglia di cambiare. Un voto che avrà, certamente, un'enorme valenza nazionale. Unche ha creato una crescente ansia tra i dem. È giunto come un fulmine a ciel sereno una rilevazione statistica della Emg, realizzata per Italia Viva, che evidenzia come a Firenze la distanza tra moderati e progressisti si stia affievolendo. Il 66% dei residenti è consapevole che a giugno vi saranno le elezioni; un dato al quale va aggiunto un ulteriore 22% che ha risposto “probabilmente sì”. L'ennesima dimostrazione che, sulle rive dell'Arno, c'è grande attesa per designare l'erede di Dario Nardella. Sara Funaro (esponente di centro) viene tarata al 40% secco. Al 32% l'ex direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, che correrà per il centrodestra. È questo un dato davvero clamoroso. Non solo per la distanza tra i due, di appena otto ...