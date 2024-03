Il senatore statunitense Bernie Sanders si scaglia contro Netanyahu | “Perchè se scandalizzato Netanyahu non rifiuta i 3 | 3 mld da Usa?”

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 26 marzo 2024) Ildemocratico americanosottolinea che il primo ministro israeliano Benjaminsi è detto apparentemente turbato dopo il voto del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e ha deciso di annullare l’invio di una delegazione a Washington e criticando la risoluzione. “Ma non è cosi’ turbato da rinunciare a 3,3 miliardi di dollari dei contribuenti americani per finanziare la sua guerra immorale“. Ildemocratico ha affidato questa sua accin un post sul suo profilo X. Aggiungendo che gli Stati Uniti dovrebbero smettere di inviare denaro a Israele “per far morire di fame i bambini palestinesi“.ha anche affermato che Washington deve convincere tutte le parti a onorare la risoluzione, che chiede il ...