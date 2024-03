Il saluto del team di Valentino a Pierpaolo Piccioli è un inno d' affetto

Firenze, 26 marzo 2024 – "In Loving Memory”. Con una pagina speciale, La Nazione vuole rendere omaggio e salutare per l’ultima volta Joe Barone , direttore generale della Fiorentina deceduto una ... (lanazione)

BARONE, La squadra si ferma per assistere ai funerali - in concomitanza con i funerali newyorkesi del dg viola, in programma alle ore 15 italiane, staff tecnico, prima squadra e giovanili si riuniranno davanti a un maxischermo presente al Viola Park, dove ...firenzeviola

L'arrivo del feretro di Pollini alla camera ardente alla Scala - (Agenzia Vista) Milano, 26 marzo 2024 Un momento di grande commozione, quello istituito al Teatro alla Scala e voluto dal sindaco di Milano Sala: a pochi giorni dalla sua scomparsa, il maestro Pollini ...quotidiano

Abitare a Prato, in Palazzo comunale la presentazione dei progetti per superare il disagio - Prato, 26 marzo 2024 - Si terrà venerdì 29 marzo alle 9.15, in Salone consiliare di Palazzo comunale, l’incontro dal titolo “Abitare a Prato. Progetti per superare il disagio abitativo”. Alle 9.45 apr ...lanazione