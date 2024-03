Il ritorno di Sandokan | riprese in Calabria con Can Yaman nel ruolo protagonista

(Di martedì 26 marzo 2024) La celebre serie, annunciata già da molti mesi, prepara di nuovo i suoi allestimenti con l’attore Canpronto a vestire i panni dell’eroico personaggio una volta interpretato da Kabir Bedi negli anni ’70. Di questoin grande stile si sa già tanto, ma molti dettagli restano ancora avvolti nel mistero. E comunque, per tutti i curiosi ed i fan del famoso pirata dei mari dell’Est: siate pronti,sta per tornare! Cane ledi “” inA fine aprile prenderanno avvio ledel tanto atteso nuovo, come annunciato ormai da diversi mesi. Questa serie, prodotta da Lux Vide, avrà tra i protagonisti il celebre Can, qui impegnato nei ...

Chi è Luc Merenda/ L’attore:”ho detto di no a Er Monnezza e a Sandokan. Io faccio quello che sento” - Luc Merenda, chi è l'attore francese conosciuto per una serie di film polizieschi, torna la cinema dopo 30 anni nel film "Il paese del melodramma" ...ilsussidiario

Sandokan sbarca in Calabria: casting della serie internazionale con Can Yaman - Il 6 e il 7 aprile i casting per figurazioni, figurazioni speciali e piccoli ruoli Per la serie televisiva evento internazionale “Sandokan”, prodotta da Lux Vide – società del gruppo Fremantle, in col ...citynow

Sandokan la tigre di Mompracem streaming - Scopri dove vedere Sandokan la tigre di Mompracem in streaming. Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di Sandokan la tigre di Mompracem in gratis con pubblicità, abbonamento, ...comingsoon