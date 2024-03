Il problema dei 3 corpi e non solo | chi sono i protagonisti dell' era d' oro della fantascienza cinese

Il problema dei 3 corpi è la nuova serie sci-fi di Netflix dagli stessi creatori di Game of Thrones, David Benioff e D.B. Weiss. Un titolo attesissimo, ispirato all'omonima trilogia di fantascienza ... (today)

Non convince in Cina la serie tv appena rilasciata da Netflix tratta dalla saga fantascientifica di Liu Cixin. La rivalità tra Washington e Pechino passa anche da un telefilm (ilgiornale)

San Giuliano sotto attacco. Lanci di uova a ripetizione, case nel mirino dei vandali - Gli abitanti stanchi del disagio hanno cercato di organizzare delle ronde di vicinato per arginare il problema. Ma a nulla è servito lo ... Più avanti l’uomo ha perso le tracce dei vandali, ma non ...msn

Dipendenti comunali, un "premio fedeltà" per fermare la fuga: scatti extra a chi resta più anni nello stesso ente - L’obiettivo è ambizioso. Provare a fermare le “grandi dimissioni” dei dipendenti comunali. Una fuga in massa, che in soli otto anni, dal 2016 ad oggi, ha ridotto il ...ilmattino

L’allarme dell’Ascom: "Posti di lavoro a rischio" - Cantieri del tram sotto le lente dell’Ascom, che ha chiesto attenzione alle imprese ‘affacciate’ sui lavori. "Con la prospettiva di lavori che dureranno a lungo, dobbiamo immaginare di gestire con mol ...ilrestodelcarlino