Il prezzo del gas scende a 27 | 9 euro in avvio ad Amsterdam

Il prezzo del gas euro peo ha chiuso in rialzo. Il contratto Ttf ad Amsterdam a fine giornata ha guadagnato il 2,57% a 28,49 euro al megawattora. (quotidiano)

Tra le miriadi di opzioni, la carta di pagamento crittografica di BlockDAG emerge come una scelta straordinaria, offrendo transazioni senza interruzioni e promettenti rendimenti esponenziali. ... (termometropolitico)

Il Napoli in estate per forza di cose dovrà migliorare il proprio reparto difensivo. Il Feyenoord fissa il prezzo per l’obiettivo azzurro Hancko. La prossima estate vedrà il Napoli tra i club ... (spazionapoli)