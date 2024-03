Il ponte di Baltimora è crollato per lo schianto di una nave cargo | auto in acqua | almeno 7 dispersi

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 marzo 2024) IlFrancis Scott Key dinella notte in seguito all’urto con una: lo riportano i media internazionali. Numerosi veicoli che stavano attraversando ildiin seguito all’urto con una grandemercantile sono caduti in: lo ripota il Guardian, precisando che l’urto è avvenuto intorno all’1:30 del mattino (le 6:30 in Italia) Secondo il responsabile delle comunicazioni del dipartimento dei vigili del fuoco di, “l’interonel fiume Patapsco, abbiamo ragione di credere che ci fossero veicoli e forse unarticolato” al momento dell’urto. La ...