Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,56% a 80,62 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,56% a 80,62 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York , dove le quotazioni perdono lo 0,43% a 81,62 dollari al barile. (quotidiano)

Il petrolio chiude in calo a New York a 81,62 dollari - (ANSA) - NEW YORK, 26 MAR - Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,43% a 81,62 dollari al barile. (ANSA).tuttosport

Piazza Affari chiude sulla parità, bene Rai Way su piano e M&A - (Teleborsa) - Giornata positiva per le Borse europee, in una seduta con pochi spunti, mentre gli investitori attendono i prossimi dati macroeconomici per avere ulteriore visibilità sulle mosse delle b ...finanza.repubblica

Borsa: Europa punta a rally di Pasqua, Milano tiene con banche e Saipem - Ftse Mib chiude a +0,14%. A Ws debutta Trump Media, +47% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mar - I listini europei puntano al rally di Pasqua archiviando la giornata odierna con un cauto ...borsa.corriere