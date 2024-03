Il Pentagono alza l’attenzione sulle Filippine Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 26 marzo 2024) La Cina continua a svolgere “attività belligeranti, pericolose e aggressive” nel Mar Cinese Meridionale, ha dichiarato il 20 marzo, durante un’audizione alla Commissione Servizi armati della Camera, l’ammiraglio John Aquilino, capo dell’IndoPaCom, il comando delche si occupa di Indo Pacifico. Aggiungendo di essere molto preoccupato per la situazione attorno alle, che sono “un punto caldo davvero critico in questo momento che potrebbe finire in una brutta situazione”. E ancora: “Il fatto che ora stiano speronando le navimi preoccupa dove potrebbe andare a finire. Se un marinaio o un soldato o uno dei loro membri venissero uccisi, potrebbero invocare l’Articolo 5 del trattato di mutua difesa. E questo metterebbe i nostri decisori politici in una situazione che richiederebbe scelte davvero ...