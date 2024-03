Il Pd diviso chiede a Schlein di candidarsi alle Europee | lei però non decide ancora La conferma su Annunziata e Decaro in lista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 26 marzo 2024) Se Ellysi candiderà e in quale posizione inprossimetuto dare. Innanzitutto dalla stessa segretaria del Pd, che a DiMartedì su La7di non aversciolto le riserve: «Ci sto riflettendo, non ci sononovità, di questo si è discusso anche in segreteria, ma io prima voglio vedere la squadra perché in un partito che non è personale, la prima cosa è la squadra». L’unica certezza per ora è l’impegno scontato della segretaria dem in campagna elettorale: «La leader si spenderà in ogni caso sempre». Poco prima fonti del Pd avevano rivelato all’Ansa che la riunione della segreteria al Nazareno aveva chiesto un impegno diretto per la segretaria: «Con varie sfumature, tutti hanno ...