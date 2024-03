Il Paradiso delle Signore anticipazioni | Marcello mette all’angolo il Commendatore!

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di martedì 26 marzo 2024) Nel cuore pulsante della Milano degli anni Sessanta, tra lussuosi palazzi e strade trafficate, si cela un mondo fatto di passioni, intrighi e rivalità senza fine. In questa intricata trama si staglia la sfida tra due uomini, Umberto Guarnieri eBarbieri, una rivalità che brucia con intensità in ogni scena de Il. Uomini e Donnedal 25 al 29 marzo: Brando sbalordisce tutti! Il: la gelosia di Umberto e il suo piano diabolico Umberto Guarnieri, ildi ferro dal cuore di ghiaccio, non nasconde il suo disprezzo perBarbieri, un uomo che ha osato attirare su di sé le attenzioni della contessa ...