Il nuovo Snoopy MoonSwatch è in assoluto in nostro preferito

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 26 marzo 2024) Abbiamo appena fatto a tempo a ipotizzare che il tanto atteso Omega x Swatch Moon(ilsoprannome, non ufficiale!) stesse per arrivare. Ebbene, cari appassionati di orologi e fumetti, l'ora è vicina. Proprio nella notte, noi nerd dell'orologeria professionale - ehm, giornalisti - abbiamo ricevuto nella nostra casella di posta elettronica la notizia dell'atterraggio del beagle: ilMission to the Moonphase, uncompletamente bianco a temache, per la prima volta, integra una complicazione di fasi lunari nella collezione. Disponibile dal 26 marzo, due anni dopo il lancio dell'originale, molto popolare e disponibile in una dozzina di varianti cromatiche, Omega collabora ancora una volta con il marchio gemello Swatch ...