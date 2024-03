Il notiziario Matteo Tramoni pronto al rientro Torregrossa ancora indietro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 26 marzo 2024) Un giocatore costrettoa mordere il freno e un altro, invece, che non vede l’ora di poter correre a briglia sciolta. La stretta attualità dello spogliatoio nerazzurro è legata alle condizioni di Ernesto, due dei "gioielli" del gruppo guidato da Alberto Aquilani che hanno trascorso purtroppo più tempo in infermeria che sul rettangolo verde. Per l’attaccante còrso il tunnel nel quale era entrato lo scorso agosto con la rottura del legamento crociato del ginocchio è praticamente terminato: dopo l’ampio spezzone di gara (condito con gol) nel test match disputato contro la Cuoiopelli qualche giorno fa, il numero 11 può dirsi pienamente recuperato e a completa disposizione del tecnico romano. Toccherà ad Aquilani, da oggi a lunedì prossimo, capire quale possa essere il miglior impiego ...