Il nero | classico | elegante e piace a tutti Anzi | no

(Di martedì 26 marzo 2024) Chic, senza dubbio. Problem solver impagabile quando non si sa cosa mettere. In più possiede uno strategico effetto snellente che non guasta di certo. Ma votarsi totalmente al black può rivelarsi poco donante per alcuni, non essere indicato in certe situazioni e, soprattutto, nascondere quella che è la vera personalità di chi lo indossa. Perché - strano ma vero - ci sono anche quelli che al total black dicono «no»