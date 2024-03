Il ministro e la burocrazia | Semplifichiamo l’Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Formazione del personale, snellimento di procedure ed esiti dei concorsi, più spazio di crescita per attirare i giovani, sopratutto architetti, geometri e ingegneri negli enti locali. Età media dei dipendenti pubblici: 50 anni. Questi i punti sull’agenda delper la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenuto ieri in Villa Reale per la tappa del tour istituzionale “Facciamo semplice. Parola ai territori“. "Stiamo lavorando per migliorare i meccanismi che disciplinano il rapporto con cittadini e imprese – ha spiegato il– in una logica di confronto con le istituzioni territoriali e delle associazioni di categoria". Il Pnrr prevede la semplificazione di 600 procedimenti amministrativi entro il 2026. "Vogliamo dare ai 3,2 milioni di dipendenti in servizio negli enti pubblici formazione adeguata ...