Il Mef colloca nuovo capitale di Mps sul mercato: è l'ora delle scelte - Il Tesoro vende il 12,5 per cento del Monte per incassare poco meno di 700 milioni. Davanti ci sono due strade: uscire completamente di scena o realizzare il famigerato “terzo polo” ...ilfoglio

Mef, via a raccolta ordini per vendere il 12,5% di Mps - Il Mef ha avviato una procedura accelerata di raccolta ordini per la cessione di un altro pacchetto di azioni di Mps, pari 'a circa il 12,5% del capitale sociale'. Il collocamento riguarda 157.461.214 ...informazione

Btp: dal MEF nuovi titoli a 3 e 7 anni nel secondo trimestre 2024 - Il MEF emetterà due nuovi Btp a 3 e a 7 anni nel 2Q 2024. Le novità sulle riaperture di titoli in circolazione e le emissioni lorde totali ...borse