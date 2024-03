Il Kursaal sfata i rumors | “Il ristorante è aperto regolarmente | così come la sala eventi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 26 marzo 2024) Ostia, 26 marzo 2024 – Di fronte alle preoccupazioni espresse da molti dopo aver letto alcuni articoli di stampa, Kevin Bonocore, titolare del, ha voluto fare chiarezza su una situazione che ha generato non pochi malintesi. Una recente ordinanza, emessa a seguito di una violenta mareggiata lo scorso novembre 2023, ha imposto la chiusura di diversi stabilimenti balneari a causa del crollo di cabine. Tuttavia, il, rinomato locale con terrazza sul mare eper, non è stato interessato da questa disposizione. La situazione degli stabilimenti La devastante mareggiata di novembre aveva lasciato dietro di sé una scia di distruzione, spingendo le autorità locali ad emettere un’ordinanza che imponeva la chiusura di tutti gli stabilimenti situati in una specifica fascia ...