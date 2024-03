Il Governo mostri interesse per l’Umbria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 26 marzo 2024) Torna a chiedere "interventi urgenti" per aumentare gli organici della polizia penitenziaria in Umbria il Garante regionale per i detenuti, Giuseppe Caforio, che esprime "solidarietà e vicinanza" al personale del carcere di Spoleto per lo stato di agitazione avviato ieri. Lo fa ritenendo i motivi della protesta "non solo legittimi ma la cui risoluzione è essenziale per un ripristino di condizioni accettabili dell’organizzazione carceraria". "La comunità carceraria composta dalla stessa polizia, dai detenuti, dal personale amministrativo e dal personale medico assistenziale e ricreativo – afferma Caforio –, si basa su un complesso equilibrio che laddove venga meno per gravi carenze di organico, determina effetti nefasti, come di fatto sta avvenendo con situazioni di tensione, logorio e talora purtroppo anche inaudita violenza, anche con atti di autolesionismo. Solo a Spoleto su un ...