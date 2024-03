(Di martedì 26 marzo 2024) Per i fatti violenti in Curva Nord ilpaga milledi. Ilsi è espresso su quanto accaduto durante la gara-Pineto di sabato e hato il club "per i fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati in Curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 18° minuto del primo tempo, circa una quarantina di sostenitori provocato tafferugli spintonandosi reciprocamente e nell’avere lanciato dieci seggiolini e un fumogeno all’interno nel proprio settore, determinando, con tale condotta, la sospensione della gara per tre minuti da parte dell’Arbitro". E "valutate le modalità dei fatti, rilevato che non si sono verificate ...

Versioni contrastanti fornite da Acerbi e Juan Jesus alla Procura Federale sul Caso di presunto razzismo avvenuto in Inter-Napoli, cosa può succedere in questi casi. Il Caso della settimana dovrebbe ... (spazionapoli)

Il giudice sportivo sanziona il Perugia calcio con 1000 euro di multa - Il Perugia è stato multato di mille euro per i fatti violenti in Curva Nord durante la partita contro il Pineto. Il giudice sportivo ha sanzionato il club per comportamenti contrari alle norme di sicu ...lanazione

In campo. Lisi, stop per un turno. Si prepara Cancellieri - Il Perugia si prepara per la partita contro la Carrarese: Formisano recupera, ma Dell'Orco è ancora out. Bartolomei torna disponibile, mentre Lisi è fermato dal giudice sportivo. Squalificato il prepa ...lanazione

C’è ottimismo per il recupero di Ismajli in difesa. Grassi resta in forse - La squadra si prepara per la trasferta contro l'Inter, con speranze di recupero per Grassi e Ismajli. Assenze e scelte tattiche in vista, con incertezze sul centravanti. Lavoro in corso per Nicola.msn